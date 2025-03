Último reforço do Fluminense, Lezcano é inscrito no BID

Jogador, no entanto, não tem condições de ir a campo contra o Flamengo, domingo (16), pela final do Carioca; saiba o motivo

Último dos 11 reforços contratados pelo Fluminense para a temporada 2025, o meia Rubén Lezcano está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O registro do jogador surgiu no Boletim nesta sexta-feira (14).

O paraguaio, porém, não tem condições de jogo para atuar já neste domingo (16), na final do Campeonato Carioca. Afinal, a inscrição não se deu a tempo para atuar no Estadual. Dessa forma, a estreia do jogador só poderá ocorrer no Brasileirão.