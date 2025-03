Testes e Neymar: O que está em jogo para o Santos no amistoso contra o Coritiba

O Santos confirmou nesta quinta-feira (13/3) que vai realizar um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo domingo (18), às 18h (de Brasília). A partida será de preparação para o Peixe visando à estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Contudo, também servirá para Pedro Caixinha testar alguns cenários no time titular.