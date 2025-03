STJD condena sete integrantes do Patrocinense por manipulação na Série D

Técnico Estevam Soares, quarto colocado do Brasileirão com o Palmeiras em 2004, está entre os condenados e terá que pagar R$ 20 mil

De acordo com o relator Gustavo Favero Vaughn, há “prova confortável” de manipulação da partida. Aliás, Um relatório de uma mpresa especializada em detecção de fraudes alertou ao STJD que o resultado da partida teve manipulação.

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou sete pessoas por envolvimento em esquema de manipulação de resultados. O caso aconteceu na partida entre Patrocinense e Inter de Limeira pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O grupo inclui jogadores, membros da comissão técnica e investidores que estavam no clube mineiro na época.

A manipulação se deu na partida contra a Inter de Limeira, em 1º de junho de 2024, pela sétima rodada do grupo A7. O duelo, realizado no interior de São Paulo, terminou com a vitória dos donos da casa por 3 a 0.