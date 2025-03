Seleção do México lança nova camisa em tributo artístico

Inspiração de modelo remete a 'Época Dourada' do cinema local / Crédito: Jogada 10

A seleção do México está de uniforme novo. Com design e produção da fornecedora de material esportivo Adidas, o selecionado da América do Norte tem nova indumentária que mistura tons de preto e dourado.

De acordo com os responsáveis pela elaboração do desenho, a ideia foi de fazer um tributo artístico a chamada 'Época Dourada' do cinema mexicano. A saber, esse período se compreende de 1936 até 1956, anos em que a produção de filmes local continha reconhecimento e rendimentos de cifras globais.

Por conta disso, as linhas douradas na gola, nos ombros e nas mangas do novo uniforme trazem elementos com o objetivo de trazer, segundo a própria idealizadora do modelo, três impressões essenciais: elegância, poder e distinção. Nesse sentido, Pablo Cavallaro, diretor sênior de marketing da Adidas México, destacou a chance daqueles que adquirirem tal indumentária em portar um símbolo da grandeza histórica do país: “Esse lançamento é uma declaração de identidade, de orgulho. É uma oportunidade para todos os mexicanos de portar o símbolo de uma cultura que deixou uma marca eterna no mundo. O México segue sendo um país protagonista em diversas disciplinas e, com essa coleção, você também pode fazer parte da história.”