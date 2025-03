São Paulo planeja jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis

Tricolor prepara amistoso visando à estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 30, contra o Sport / Crédito: Jogada 10

O São Paulo planeja fazer um jogo-treino no dia 22 de março, um sábado, contra o São Bernardo, visando à estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O palco da atividade chama a atenção. Afinal, o Tricolor deve realizar o embate contra o time do ABC no Morumbis, em vez do CT da Barra Funda.

A atividade será fechada ao público e servirá para o técnico Luis Zubeldía colocar os jogadores em ação nesse período de quase 20 dias sem jogos. O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro apenas no dia 30 de março, contra o Sport, também no Morumbis.

São Paulo e São Bernardo, aliás, já se enfrentaram nesta temporada. As duas equipes mediram forças pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Tricolor Paulista venceu o embate por 3 a 1, com dois gols de André Silva e um de Arboleda. Fabrício Daniel descontou para o Bernô. Contudo, o técnico Luis Zubeldía ainda não sabe se contará com Lucas Moura no jogo-treino. O camisa 7 tem um trauma no joelho direito e faz tratamento. Assim, ele não tem previsão para retornar. Em contrapartida, Alan Franco, que se recupera de um trauma no braço esquerdo, participou das atividades no campo um dia após ficar em tratamento na parte interna do centro de treinamento. Assim, deve ser opção para Zubeldía para o jogo-treino e também para a estreia no Brasileirão.