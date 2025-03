Santos encaminha empréstimo de Miguelito para o América-MG

Sem espaço no Peixe, boliviano deve ser emprestado ao Coelho e ganhar minutos que dificilmente teria na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O Santos tem negociações avançadas para emprestar o meia Miguelito ao América-MG. O boliviano, considerado uma grande promessa do Peixe, deve assinar com o Coelho até o final da temporada. O Alvinegro Praiano não tem interesse na venda em definitivo do jogador, mas acredita que o atleta precisa ganhar bagagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O meia-atacante boliviano esteve perto de ser emprestado ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, mas não houve tempo de concluir o acordo antes do encerramento da janela de transferências. Assim, ele permaneceu no Peixe, mas não teve espaço no Paulistão. Neste meio tempo, o Atlético-GO e o Vitória também demonstraram interesse no atleta, mas seu caminho deve ser Minas Gerais.