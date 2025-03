Roger Machado tem três dúvidas no Inter antes da final do Gauchão

Rochet e Anthoni disputam a vaga na meta do Colorado. Além de concorrências no ataque entre Carbonero e Wesley, assim como Borré e Valencia

O goleiro Rochet voltou à lista de relacionados do Internacional na partida de ida da final do Gauchão. Isso porque o uruguaio se recuperou de uma tendinose no joelho esquerdo. Por conta do problema, ele nem sequer atuou na temporada e a previsão era de que não atuasse pelo Estadual, mas conseguiu se recuperar a tempo.

O Inter vai para o jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho em cenário favorável. Mesmo assim, o técnico Roger Machado conta com três indefinições para escalar o time titular. Anthoni e Rochet disputam a titularidade da meta colorada. No setor ofensivo, há duas vagas em aberto. Carbonero e Wesley brigam por uma delas, enquanto Borré e Valencia concorrem pela outra.

Assim, o comandante do Inter celebrou o retorno antes do esperado. Também admitiu a possibilidade de o uruguaio reassumir a titularidade. Porém, ao mesmo tempo, exaltou o desempenho de Anthoni durante o Gauchão, pois o substituiu à altura. Prova disso é que o camisa 24 sofreu apenas cinco gols em 11 jogos. Obviamente com a cooperação de seus companheiros, assegurou a melhor defesa do Estadual. Com isso, também impediu que Ivan, outra alternativa para o gol, ganhasse espaço durante a ausência do arqueiro uruguaio.

Outros dois atletas que deixaram o departamento médico antes do esperado foram Borré e Wesley. O colombiano finalizou tratamento de um estiramento na coxa direita e até já atuou no duelo de ida da final do Estadual, mas saiu do banco de reservas. Já o camisa 21 concluiu sua recuperação de uma contusão muscular na coxa esquerda. Assim como Borré, também entrou na segunda etapa do primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho.

Técnico deve manter time titular do Inter

Os dois concorrem por um vaga no time titular com Valencia e Carbonero, respectivamente. A tendência é de que Roger Machado repita o time titular que enfrentou o Grêmio no primeiro jogo da final do Gauchão. Ou seja, o comandante deve privilegiar os bons momentos de Carbonero e Valencia. O primeiro, aliás, marcou o gol que abriu o placar da vitória no clássico anterior.