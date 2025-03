Reservas do São Paulo fazem jogo-treino no CT; elenco terá folga no fim de semana

Por outro lado, os atletas considerados reservas foram a campo para um jogo-treino contra o Grêmio Mauaense. Os jovens que estiveram na estreia do São Paulo no Brasileiro sub-20 participaram dos minutos finais do coletivo. O resultado, contudo, não foi divulgado.

A comissão técnica do São Paulo planeja fazer um jogo treino-treino no sábado (22), contra o São Bernardo, no Morumbis. A partida não terá presença de público no estádio tricolor.

A equipe se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. Afinal, o primeiro jogo pela competição nacional será no dia 30, contra o Sport, no Morumbis.

