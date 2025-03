Porto x AVS: onde assistir, escalações e arbitragem

Com uma temporada de altos e baixos, o Porto entra em campo neste sábado (15/3) para enfrentar o AVS SAD (Aves) em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Português. Com 50 pontos, empatado na terceira colocação com o Sporting, o time está atrás do Benfica (56 pontos). Assim, um novo tropeço será praticamente a pá de cal na luta pelo título. O AVS está em perigo. Afinal, com 23 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Estoril Praia, o penúltimo colocado.

Onde assistir

Este duelo terá transmissão do Disney+ a partir das 15h (horário de Brasília).