Piqué chora em julgamento sobre comissão para levar Supercopa para Arábia

O ex-defensor Piqué prestou depoimento nesta sexta-feira (14) sobre uma comissão que recebeu por levar a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. Ídolo do Barcelona enquanto jogador, ele explicou pagamentos suspeitos em meio a uma investigação sobre irregularidades na transferência do torneio para o país.

Piqué também sustenta que o processo tem prejudicado sua imagem. Ele acredita que deveria receber reconhecimento por conseguir um grande acordo para o futebol espanhol, em vez de se tornar alvo de uma investigação. Em abril de 2022, o site espanhol El Confidencial divulgou mensagens entre Piqué e o presidente da RFEF, Luis Rubiales. A matéria revelou que a federação faturou 40 milhões de euros por temporada para cada uma das seis edições organizadas na Arábia Saudita, totalizando 240 milhões de euros à época.

Relembre o caso Piqué

Os investigadores suspeitam que Piqué tenha recebido pagamentos irregulares por meio da Kosmos, agência de eventos da qual é presidente, para facilitar as negociações enquanto ainda atuava pelo Barcelona. Por isso, ele foi indiciado em maio de 2024, acusado de receber uma comissão anual de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões).

Antes da mudança, a Supercopa reunia o campeão da LaLiga e o vencedor da Copa do Rei em partidas disputadas na Espanha. Com o novo formato, passou a contar com quatro equipes, incluindo semifinais e final.