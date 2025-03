Neymar manda mensagem ao Papa Francisco: ‘Estamos em oração’

Uma publicação compartilhada por We Play For Peace (@weplay.forpeace)

As mensagens estão na página “We Play For Peace”, uma iniciativa esportiva e inter-religiosa que reúne jogadores profissionais de futebol e renomadas lendas do esporte em eventos destinados a promover a paz através do esporte. O movimento, aliás, tem o apoio do Papa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.