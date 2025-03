Neymar lamenta corte da Seleção: ‘Resolvemos não me arriscar’

Atacante não está recuperado de lesão e ficará de forma das partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias / Crédito: Jogada 10

Cortado da Seleção Brasileira, Neymar usou seu Instagram para se pronunciar após a notícia. O craque não se recuperou de um edema na coxa esquerda, que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista, e está de fora das partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No lugar do jogador do Santos, Dorival convocou Endrick, do Real Madrid. Na postagem, Neymar destacou que tomou a decisão, junto com a Seleção e o Santos, para não arriscar seu condicionamento. A expectativa é que o jogador consiga estar totalmente recuperado para retornar à Seleção na Data Fifa de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada do mundo neste momento! Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão. Faz parte do processo”, afirmou.