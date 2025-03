Manchester City x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

City e Brighton se enfrentam, neste sábado (15), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada da Premier League 2024/25. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e o time comandado pelo técnico Pep Guardiola pode dormir no G-4 do Campeonato Inglês em caso de vitória diante de seus torcedores.

Porém, Guardiola ainda segue com alguns problemas no elenco. Rodri, Aké, Akanji e Stones, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Oscar Bobb é tratado como dúvida.

Dessa maneira, o City pode ‘dormir’ no G-4 em caso de vitória sobre o Brighton, uma vez que o Chelsea entrará em campo somente no domingo (16), quando enfrenta o Arsenal, fora de casa, no clássico londrino.

O City faz sua pior temporada desde a chegada do técnico Pep Guardiola e tem como principal objetivo encerrar a Premier League no G-4, para confirmar a participação na próxima edição da Champions. No momento, o time está na 5ª posição, com 47 pontos, dois a menos que o Chelsea, em 4º.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton vive um grande momento na Premier League e vai tentar acabar com a festa dos torcedores do City no Etihad Stadium. O time vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês e ainda eliminou o favorito Newcastle na Copa da Inglaterra, a ‘FA Cup’, e vai disputar as quartas de final do torneio mata-mata.

Além disso, a boa fase do Brighton colocou o time com condições de disputar uma vaga no G-4 da Premier League, e o duelo deste sábado será um confronto direto na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. No momento, o Brighton é o 7º colocado, com 46 pontos, somente um atrás do próprio City.

Para encarar o City, o Brighton também enfrenta alguns problemas no elenco. Kadioglu, Igor Júlio, Milner e Steele, todos lesionados, são os desfalques confirmados. Enquanto Dunk, Veltman e O’Riley aparecem como dúvidas.