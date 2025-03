Léo Pereira diz que Flamengo merece título e ignora ‘pressão’ do Fluminense

Zagueiro quer Rubro-Negro concentrado dentro das quatro linhas e evita falar sobre confusão que aconteceu após primeiro jogo da final do Carioca / Crédito: Jogada 10

Depois do anúncio da renovação de Pulgar, foi a vez de Léo Pereira conceder coletiva no Ninho do Urubu. O zagueiro do Flamengo, obviamente, falou sobre a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no domingo (16), às 16h, no Maracanã. O defensor destacou que o time descarta qualquer possibilidade de pressão após nota do Tricolor sobre a arbitragem. Além disso, ele quer o time focado dentro de campo para evitar um “2023”. “A gente descarta qualquer tipo de pressão que venha, seja de arbitragem ou de alguma nota do Fluminense. Vamos entrar em campo para jogar futebol, é o que temos feito. Vamos nos concentrar. Já falei que temos que nos concentrar dentro de campo, não controlamos juiz, torcida… Temos que fazer um bom trabalho, o que temos treinando, e o resultado é consequência”, disse antes de complementar.

É triste, as faltas têm sido em cima desses acontecimentos. A gente não controla, estamos mais preocupados em jogar bola e trazer alegria ao nosso torcedor. Temos feito tudo certo. Não tem como controlar o adversário, se partirem para cima a gente vai se defender porque ninguém quer sair envergonhado. Mas o principal é jogar bola", complementou.

O Fluminense, afinal, reclamou do número de cartões amarelos aplicados aos tricolores em comparação aos rubro-negros (7 a 1) e também sobre a expulsão de Freytes depois do jogo, em confusão com Luiz Araújo. Assim, o zagueiro Léo Pereira disse que não viu a confusão e reforça que jogo tem de acontecer dentro das quatro linhas. “Juro que nem vi (a confusão), estava conversando com o Léo (Ortiz) coisas do jogo. Em casa eu vi, mas são coisas que a gente não controla. O juiz toma as decisões dele. O Luiz coloca o braço para trás e toma um empurrão. Temos que nos policiar e agir da maneira correta. Ele tomou um empurrão e ficou quieto. O jogo tem que acontecer dentro dos 90 minutos e não fora, atrapalha o espetáculo”, explicou. A final de 2023… Léo Pereira também ressaltou que o Flamengo merece o título. No entanto, o defensor tem cautela e relembrou a decisão do Carioca de 2023. Naquela ocasião, o Fluminense perdeu no jogo de ida por 2 a 0, mas no segundo jogo venceu por 4 a 1 e levantou o caneco. Agora, o Rubro-Negro tem vantagem de qualquer empate.

“Em 2023 eu estava em campo, fizemos 2 a 0 e sofremos a virada. Todo mundo tem que pensar dessa maneira, não tem nada decidido. É uma equipe muito qualificado do outro lado. O gol no final tirou a nossa vantagem um pouco, mas vamos entrar da mesma maneira, querendo vencer. Temos 90 minutos para firmar novamente que o Flamengo está bem e merece esse título”, destacou. Outras falas de Léo Pereira: Pés no chão: “Quando tomamos o gol nós nos cobramos porque acho que dava para fazer melhor. No fim do jogo fiquei puto porque era o final. Quando vai para casa tem que pensar em como ajustar os detalhes. Ficamos tristes e frustrados, mas temos que trabalhar bem para não atrapalhar o psicológico.”