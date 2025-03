FPF define árbitros das finais entre Corinthians x Palmeiras

A Federação Paulista (FPF) definiu na manhã desta sexta-feira (14/3), os árbitros das finais do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras decidem quem será o grande campeão estadual de 2025. O primeiro jogo será neste domingo (16/3), no Allianz Parque, enquanto a partida decisiva acontece na Neo Química Arena, no dia 27 de março.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No confronto de ida, no Allianz Parque, agendado para as 18h30 deste domingo, a FPF definiu que Raphael Claus será o responsável por conduzir o primeiro Dérbi decisivo. Já na partida de volta, no dia 27, na Neo Química Arena, o apito será da responsabilidade de Matheus Delgado Candançan.