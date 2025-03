Fluminense tenta repetir 2023, mas busca feito inédito para conquistar o Carioca

O Fluminense terá que reverter uma desvantagem mínima diante do Flamengo para ficar com o título do Carioca. Afinal, o Tricolor perdeu por 2 a 1, mas o gol de Keno contribuiu para reacender a equipe na disputa diante do arquirrival. No domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, os comandados de Mano tentam a virada para coroar o trabalho.

“Tivemos um poder de reação no final, que é uma amostra do caminho que temos que ter. Temos que ter coragem, arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio. Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos a capacidade de brigar”, disse o técnico, após o primeiro jogo da decisão.