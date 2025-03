Flamengo apresenta proposta de renovação para Gerson

Corinthians x Flamengo - Copa do Brasil - Neo Quimica Arena - 20-10-2024 / Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Depois de anunciar a renovação com Erick Pulgar, o Flamengo busca ampliar o contrato de mais um destaque do time: Gerson. O meio campista recebeu uma oferta de renovação do clube Além da extensão do vínculo, o Rubro-Negro também estipulou uma valorização salarial ao camisa 8. Dessa forma, a resposta final está na mãos do “Coringa”. O atual contrato dele vai até o fim de 2027. A proposta do Flamengo sobre a renovação de contrato com Gerson aconteceu no início desta semana. Desse modo, o atleta e os empresários conversam em relação a esse assunto. Caso cheguem a um denominador comum, a tendência é de que o volante estenda a trajetória no Fla.

Aliás, a diretoria do Flamengo chegou a recusar propostas do exterior por Gerson, entre elas, uma do Zenit, da Rússia. Segundo o diretor de futebol do José Boto, há um alinhamento entre a vontade do clube carioca e também do jogador.

Diante dessa situação, Marcão, pai e empresário do atleta, fez cobranças em relação a não valorização do filho no clube. Em meio a essa proposta, a tendência, afinal, é de que os agentes ‘mudem a rota’ e cheguem a entendimento com o Rubro-Negro. A cobrança do pai de Gerson ao Flamengo No início de fevereiro, o pai e empresário de Gerson revelou, aliás, que o volante abriu mão de metade do salário dos tempos de Olympique de Marselha, na França, para voltar ao Rubro-Negro em 2023.