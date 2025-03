FGF prefere adiar escolha de árbitros para Gre-Nal que vai definir o título do Gauchão

A Comissão de Arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optou por remarcar a divulgação da escala da arbitragem do segundo Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho para as 16h desta sexta-feira (14). Em um primeiro momento, o planejamento era anunciar a definição até a tarde da última quinta-feira. A alteração de data se explica por um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Afinal, a entidade máxima do futebol brasileiro pediu um prazo maior pela alta demanda de escalação de árbitros para decisões de estaduais.

Há a impossibilidade de Ramon Abatti Abel ser o árbitro da partida de volta da decisão, bem como no jogo de ida. O profissional já irá trabalhar na final do Campeonato Catarinense. Além disso, a dupla Gre-Nal não aprovou a escalação de Raphael Klaus.

Ambos já estão escalados para outras finais. Daronco ficará responsável por conduzir a partida decisiva do Campeonato Pernambucano entre Sport e Santa Cruz. Klein estará no confronto entre Bahia e Vitória, pelo Baiano.

Resultados que a dupla Gre-Nal precisa para ser campeã

O Internacional fez valer o favoritismo que conquistou com a melhor campanha na primeira fase do Gauchão. O Colorado, aliás, se mantém invicto e venceu o jogo de ida da final por 2 a 0. Com isso, vai definir o título no Beira-Rio e assegura a conquista com até uma derrota por um gol de diferença. Caso aproveite a vantagem, irá quebra um jejum de nove anos sem um troféu.

Como também impede o arquirrival de igualar o octacampeonato, feito que apenas o Inter conquistou entre as décadas de 1960 e 1970. Já o Imortal chega para a partida de volta da decisão do Estadual com maior desgaste. Isso porque teve compromisso no meio de semana, quando se classificou na Copa do Brasil. O Grêmio venceu o Athletic nos pênaltis após empate em 3 a 3 no tempo normal. Ainda assim, para vencer o Gauchão, terá que garantir um resultado positivo por três ou mais gols de diferença.