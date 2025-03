Em meio a desfalques, Fluminense pode ter retorno de Lima para a final

Após 16 dias sem entrar em campo, o meia Lima está cada vez mais perto de retornar ao elenco do Fluminense. Afinal, o jogador deve constar na lista de relacionados para o duelo decisivo contra o Flamengo, domingo (16), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca.

Segundo o site “Lancenet”, o meia está, enfim, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Assim, deve ser reforço para o técnico Mano Menezes na decisão. Ele não atua desde 26 de fevereiro, na goleada histórica por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá (PA), pela Copa do Brasil.