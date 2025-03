Depay é convocado, mas não preocupa Corinthians para final

A Holanda enfrenta a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações. O jogo de ida será no dia 20 de março, em território holandês, no estádio do Feyenoord. O confronto de volta será no estádio Mestalla, em Valência, no dia 23. Já a final do Paulistão acontecerá no dia 27. Assim, Depay terá tempo hábil para retornar ao Corinthians e participar dos últimos treinos antes da decisão.

A situação é diferente do zagueiro Félix Torres (Equador), do volante José Martínez (Equador), do meia Carrillo (Peru) e do atacante Romero (Paraguai). A Data-Fifa na América do Sul está marcada para acabar no dia 25, dois dias antes do jogo de volta da final do Campeonato Paulista.

Contudo, vale ressaltar que tanto Corinthians quanto Palmeiras vêm trabalhando juntos para ter o retorno de seus atletas o mais rápido possível. A ideia é que os rivais atuem em conjunto para agilizar o retorno dos convocados, a fim de que os times estejam completos para a decisão.

A logística ainda não está fechada, mas a tendência é que uma aeronave seja fretada para o transporte dos jogadores. Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a partida entre Colômbia e Paraguai pode contar com atletas dos dois clubes.