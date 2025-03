Danilo está fora de Fla-Flu decisivo e será cortado da Seleção

Zagueiro será preservado da final do Campeonato Carioca, neste domingo, no Maracanã, e não participará dos jogos pelas Eliminatórias

O Flamengo não conta com o zagueiro Danilo para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, neste domingo (16), no Maracanã. O Rubro-Negro informou que o defensor segue em processo de recuperação e, portanto, seguirá fora da decisão. Além disso, ele será cortado da lista da Seleção Brasileira.

Danilo, afinal, se recupera de uma lesão muscular grau um na coxa direita. De acordo com o “ge”, há um consenso entre Flamengo, CBF e jogador de que é importante aproveitar o período sem jogos para aprimorar a parte física. Desta maneira, a entidade deve anunciar em breve o substituto do jogador.