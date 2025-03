Cuca deve promover alteração importante na final entre América e Atlético

América e Atlético entram em campo, na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, partida de volta da final do Campeonato Mineiro. Para o jogo, o Galo deve contar com uma alteração importante.

O técnico Cuca deve promover o retorno de Hulk aos gramados. O camisa 7 está fora desde as semifinais, no jogo contra o Tombense, no dia 22 de fevereiro, quando lesionou a coxa direita.