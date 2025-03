Cruzeiro considera renovação com Lucas Romero, mas afirma que não terá pressa

Desde a aquisição das ações da SAF do Cruzeiro por Pedro Lourenço e a nomeação de Alexandre Mattos como CEO, o clube passou por uma reformulação significativa no elenco. A dupla foi ao mercado e contratou diversos jogadores para todas as posições. No entanto, um nome em particular já acende um alerta.

O volante Lucas Romero, um dos principais jogadores do atual elenco e ídolo da torcida, tem seu contrato no fim desta temporada, o que permite que ele assine um pré-contrato a partir de 1º de julho.