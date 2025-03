Corte de Neymar faz Dorival sentir ‘dor na alma’

Ciente da necessidade de reintegrar o craque ao elenco e aproveitar sua liderança da melhor forma, Dorival tinha em mente a ideia de apostar no camisa 10 como titular. Ao menos no primeiro jogo contra a Colômbia. E a depender do rendimento físico, ele seguiria entre os 11 iniciais diante da Argentina.

Endrick foi o escolhido de Dorival Júnior para substituir Neymar, cortado da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (14) . A decisão, correta sob o ponto de vista esportivo – já que o atacante voltou a ganhar destaque no Real Madrid -, dói na alma do técnico da Canarinho. A coluna explica!

Desse modo, o comandante ratificaria o discurso da última convocação quando minimizou um esquema obrigatoriamente com um ‘9’ fixo. Nesses dois próximos duelos do Brasil, portanto, Neymar formaria um quarteto com Rodrygo, Raphinha e Vini Jr. Agora, com o corte do jogador do Santos, tudo pode mudar.