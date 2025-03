Com dez gols na temporada, brasileiro projeta semifinal nos Emirados Árabes

Sem jogos desde o dia 28 de fevereiro, o Al Jazira volta a campo nesta segunda-feira (17) para enfrentar o Al Wasl, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga dos Emirados Árabes . Restando seis rodadas para o término da UAE Pro League e 17 pontos atrás do líder, o ‘Orgulho de Abu Dhabi’ deposita sua esperança de títulos nas copas, já que também está na semifinal da Copa do Presidente.

Brasileiro tem dez gols na temporada contando os Emirados Árabes e Sérvia

Desde setembro do ano passado no Al-Jazira, o atacante chegou a dez gols marcados na temporada 2024/25 com o tento no último jogo antes do pequeno hiato da sua equipe. São cinco pelo clube emiradense e cinco pelo Cukaricki, da Sérvia. São 15 jogos pelo seu time atual, enquanto atuou em oito partidas pelo clube sérvio.

“Sempre é bom estar marcando gols e chegar ao meu décimo na temporada é algo que vale muito para mim. É uma marca inédita na minha curta carreira, que mostra que o trabalho vem dando resultado. Que seja a primeira de muitas que vou superar esses números”.

A partida de ida entre Al Jazira e Al Wasl acontece às 15h (de Brasília), horário de Brasília, desta segunda-feira (17). Assim, a partida de volta está marcada para o próximo dia 22, no mesmo horário.