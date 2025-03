Clima de velório: Biancardi recebe vídeos de Neymar em farra privada, e casal passa por nova crise

O helicóptero que levou Neymar à farra em Açoitaba da Serra foi o mesmo que o levou à crise em seu relacionamento. Grávida da segunda filha do astro, Bruna Biancardi recebeu vídeos do atacante do Santos num sítio no interior de São Paulo, com dezenas de mulheres. Fontes afirmam que o clima na residência do casal é de velório.

Baseado em informações do portal ‘Léo Dias’, que teve acesso a um dos vídeos, Biancardi recebeu a gravação na manhã da última quinta-feira, 13, mas a crise se estendia desde segunda. Isso porque, na versão do site, negada pela assessoria, o atacante passou horas ‘desaparecido’ e só retornou da farra no dia seguinte.