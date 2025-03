CBF reconhece erro da arbitragem em lance de gol decisivo na Copa do Brasil

A CBF reconheceu um erro da arbitragem no lance do gol que deu a classificação ao Novorizontino para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (14), dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Operário VG, uma análise técnica do CCEI (Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais) constatou que o atacante Robson usou a mão para conduzir a bola na origem da jogada.

A conclusão do parecer do comitê, formado pelos ex-árbitros Nicola Rizzoli, Néstor Pitana e Sandro Meira Ricci, foi o de que a partida deveria ter sido paralisada no instante da infração, segundo aponta a regra 12 do futebol.