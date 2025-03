Brasileiro naturalizado assina contrato profissional com o Philadelphia Union aos 15 anos

Willyam Ferreira atua no clube desde os sete anos e agora tem vínculo com o time da MLS até 2030

O jovem Willyam Ferreira, de 15 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Philadelphia Union, da MLS. Nascido nos Estados Unidos e naturalizado brasileiro, o meia atua no clube desde os 7 anos e agora tem vínculo até 2030.

Filho de brasileiros, Willyam também tem passaporte do Brasil. Sua trajetória começou cedo no Philadelphia e o levou às categorias de base da seleção dos EUA. Além disso, o destaque em torneios internacionais fez com que o clube apostasse nele com um contrato profissional, apesar da pouca idade.