Botafogo acerta renovação de contrato com o goleiro John

Além disso, o foco do Alvinegro foi ter segurança para possíveis interessados no mercado e a valorização do ativo, visto que é um dos principais destaques da equipe.

Vale lembrar que John chegou ao clube em janeiro de 2024 para disputar posição com Gatito Fernández e ficar no lugar de Lucas Perri, que assinou com o Lyon (FRA). O Botafogo, portanto, adquiriu o atleta junto ao Santos por US$ 1,5 milhão – cerca de R$ 7 milhões na cotação da época. Ao todo, ele soma 58 jogos.