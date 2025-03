Boletim médico: Pedro Severino, do Bragantino, respira sem aparelhos por períodos

Apesar da evolução no quadro, Hospital da Unimed, em Ribeirão Preto, informa que seu estado sem saúde ainda é grave

O Hospital da Unimed de Ribeirão Preto atualizou o estado de saúde de Pedro Severino, de 19 anos, na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com o boletim médico, o jogador do Bragantino começou a respirar sem ajuda de aparelhos por períodos do dia, mas segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro neurológico permanece grave, porém estável.

A unidade informa que o caso de Severino não necessita mais de sedativos, mas ainda exige atendimento de alta complexidade na UTI. A respiração espontânea em períodos do dia ocorreu a partir do processo de retirada da ventilação mecânica, após o processo de traqueostomia realizado na última quarta-feira (12).