Bobadilla vai de titular a sem espaço no São Paulo em 2025

Bobadilla virou uma grande incógnita no São Paulo. Contratado no fim de 2023 e muito utilizado em 2024, o paraguaio perdeu espaço na atual temporada e vem somando poucos minutos no ano. Logo em um momento no qual ele se mostra adaptado ao clube e começava a chamar atenção do mercado exterior.

No ano passado, Bobadilla aproveitou a brecha com as lesões de Alisson e Pablo Maia e fez 35 partidas, 28 delas como titular. Além disso, começou a chamar atenção por suas constantes convocações para a seleção paraguaia, onde também era escolhido para os 11 iniciais. Contudo, o cenário mudou em 2025.

Alisson e Pablo Maia retornaram de lesões e recuperaram seu espaço. Contudo, este último já se machucou de novo, mas Zubeldía decidiu não escolher o paraguaio para o time titular novamente. O treinador adotou um esquema de três zagueiros, mas para reforçar o meio de campo, ele decidiu por outros nomes. Contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão, Marcos Antônio foi escolhido para começar a partida. Já no embate seguinte, contra o Palmeiras, Zubeldía optou por recuar Oscar para jogar ao lado de Alisson. Contudo, o São Paulo também enxergava o paraguaio como um atleta com bom potencial de venda. Com dificuldades financeiras, o Tricolor tem em seu plantel atletas que, na visão da direção, podem atrair equipes com maior poderio financeiro. O clube contratou Bobadilla do Cerro Porteño pagando R$ 10 milhões por 60% dos seus direitos econômicos. A transação acabou sendo considerada como ”barata” pela diretoria.