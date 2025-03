Apresentador implora por retorno de Tite ao Corinthians: ‘Estendo um tapete vermelho’

Ramón Díaz, atual técnico do Timão, tornou-se alvo de críticas pelo desempenho negativo da equipe e a eliminação na pré-Libertadores / Crédito: Jogada 10

A eliminação do Corinthians na pré-Libertadores motivou a uma série de críticas, principalmente ao atual técnico, Ramón Díaz. Entre elas, do apresentador Benjamin Back, torcedor declarado do Timão, que implorou pelo retorno de Tite ao comando tamanha insatisfação com a atual comissão. “Acabou a lua de mel com o Depay, agora ele tá conhecendo a realidade. E o Tite, que há quatro, cinco meses atrás, o torcedor falava: ‘Não acabou, Tite foi pro Flamengo, disse que não, não queremos ele de volta’. Mas parece que mudaram de ideia e eu aproveito para falar, ô Tite volta (para o Corinthians). Pode voltar. Eu estendo o tapete vermelho para ele”, declarou Benjamin Back.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma das principais reclamações contra o treinador Ramón Díaz são as frequentes atuações ruins da equipe. Exemplo disso foi o rendimento no jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores, que ocorreu no Equador. Na ocasião, o Timão sofreu uma derrota por 3 a 0. Assim, reverter a desvantagem no Brasil, na partida seguinte, tornou-se uma missão difícil. A equipe paulista conseguiu uma vitória por 2 a 0, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (12), mas não foi o suficiente para se classificar.

Outra reclamação envolve as respostas questionáveis do comandante nas coletivas. Isso porque há alegação de que ele constantemente repete as declarações. Corinthians muda foco para a decisão do Campeonato Paulista Apesar da eliminação, o Corinthians não pode se abalar, já que tem a decisão do Campeonato Paulista, no próximo domingo (16). O jogo de ida da final ocorre às 18h30, no próximo domingo (16), no Allianz Parque.