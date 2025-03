Apresentado no Botafogo, Santiago Rodríguez revela conversa com Paiva e sonho de seleção

Nesta sexta-feira (14), o Botafogo apresentou oficialmente o meia Santiago Rodríguez no Estádio Nilton Santos. Aos 25 anos, o uruguaio foi contratado junto ao New York City, dos Estados Unidos, por US$ 15 milhões (R$ 85,6 milhões na cotação atual) fixos, com possibilidade de mais US$ 2 milhões (R$ 11,4 milhões) em metas. Ele vestirá a camisa 23, usada anteriormente por Thiago Almada.

Santiago, aliás, chega justamente para suprir a saída do argentino, que deixou o Glorioso em 2024 após as conquistas do Brasileirão e da Libertadores. O novo meia alvinegro falou sobre a felicidade de defender o clube.