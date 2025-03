Após recusar acordo, Piovani alfineta Neymar em polêmica: ‘Que bosta de vida’

Atriz, que tem histórico de desentendimento com o jogador, usou as redes sociais para se pronunciar sobre polêmica / Crédito: Jogada 10

“Sei que o dinheiro é importante (…), mas o dinheiro em excesso só traz desgraça. Vocês não observam isso não? A pessoa não tem liberdade, não pode sair na rua, não pode ir na padaria, não pode fazer uma merda, não pode tirar uma meleca do nariz, não pode tirar uma calcinha da bunda, não pode fazer nada. As pessoas não passam mais a ser seus amigos, porque tudo fica vinculado ao salário. Você não acha que tem algum momento na vida que tomando um banho quente ou em um momento mais baixo astral que a pessoa não pensa: ‘Porra, e se eu parar de pagar o salário?’. A vida é resultado das nossas escolhas. Chupa”, finaliza. A suposta farra de Neymar De acordo com o Portal Léo Dias, o jogador chegou com mais três amigos em uma chácara em Araçoiaba. O local pertence a Rafa Motta, um dos parças de Ney, para uma festinha com mulheres na última segunda-feira (10). O imóvel fica localizado em um condomínio privado e bastante isolado das outras residências.

Assim, ainda conforme o portal, duas vans chegaram de mulheres chegou ao local, e na terça-feira (11) de manhã, uma moça chegou sozinha por volta das 9h e Neymar foi embora 1h20 depois, ou seja, às 10h20.

No entanto, de acordo com a assessoria do jogador, Neymar não esteve presente, afirmou que ele emprestou o helicóptero para Jota Amâncio ou Neymar Pai e que o craque passou o dia inteiro com a sua namorada, Bruna Biancardi – que está grávida da segunda filha do casal. isso não pode ser real pic.twitter.com/nnKLE5euyn — out of context brasileirão (@oocbrsao) March 13, 2025

Crise no relacionamento O atacante teria avisado à Bruna sobre uma suposta carona de helicóptero a um amigo por volta das 22h da segunda, 10. Contudo, ele só reapareceu em casa na manhã do dia seguinte, ou seja, na terça-feira, 11, e conseguiu amenizar o climinha com a amada. Os dois ainda curtiram juntinhos da festa de 29 anos de Rafaella Santos naquela mesma noite. O clima que parecia contornado voltou a ganhar sinais de alerta na manhã dessa quinta-feira (13), quando Biancardi recebeu vídeos do noivo na farra. De acordo com o site, o atacante aparecia rodeado com mulheres nas gravações enviadas à Bruna. Neymar Pai, que também esteve na festinha privada dos ‘parças’, tentou amenizar a situação entre o casal alegando que seu filho não teria feito nada.