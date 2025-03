Anota na agenda! Globo terá programação especial nas rodadas do Brasileirão 2025

O início do Brasileirão abrirá os caminhos para uma das novidades esportivas da TV Globo para esta temporada. A emissora vai lançar, paralelamente à exibição da competição de pontos corridos, o programa ‘Bora pro Jogo’, que irá ao ar nas tardes de domingo cerca de 30 minutos antes do início de cada rodada. O canal pretende se debruçar no clima de pré-jogo – semelhante ao que já ocorre no SporTV, por exemplo.

Embora ainda não haja definição quanto ao apresentador (a), sabe-se a atração funcionará em uma espécie de divisão de blocos. Na primeira parte, o comunicador principal entrará ao vivo da beira do gramado no principal jogo da rodada. A ideia se baseia em uma conexão mais intensa com o clima da partida, acionando, inclusive, equipes de reportagem do lado de fora do estádio e em outras transmissões do mesmo horário.