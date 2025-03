América-MG x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo goleou o Coelho por 4 a 0 no jogo de ida, também no Mineirão, e está bem próximo de ser hexacampeão estadual

Depois de golear por 4 a 0 no jogo de ida, o Atlético-MG mede forças com o América-MG neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela final do Campeonato Mineiro. Assim, o Galo está bem próximo de ser hexacampeão estadual e tem enorme vantagem para administrar, no Estádio do Mineirão.

Vale destacar que o confronto aconteceria no Horto, porém a diretoria do Coelho pediu transferência para o Mineirão, palco do duelo da ida. A equipe necessita de um verdadeiro milagre para ficar com o troféu.