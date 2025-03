A pedido do Botafogo, Bastos é dispensado da seleção de Angola

Nesta sexta-feira (14), a Federação de Futebol de Angola atendeu a um pedido do Botafogo e dispensou o defensor Bastos, convocado para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele enfrentaria Líbia e Cabo Verde. Os angolanos anunciaram a decisão por meio de uma rede social.

O departamento de futebol do Botafogo solicitou a liberação para garantir que Bastos se recupere 100% até a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 29 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Na temporada, ele disputou somente uma partida e sofreu uma lesão contra o Nova Iguaçu, pelo estadual. Como resultado, perdeu compromissos importantes, incluindo as finais da Supercopa contra Flamengo e Racing, da Argentina.