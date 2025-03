Wesley quebra longo jejum em vitória do Flamengo

Lateral-direito não balançava as redes há quase dois anos e se destaca na vitória do Rubro-Negro sobre o Fluminense pela decisão do Carioca

Na temporada, Wesley se firmou como titular do Flamengo. Foram 51 jogos, sendo 35 como titular. Mesmo com a sua regularidade, ele passou em branco e anotou duas assistências. Em 2023, ano em que começou sua trajetória para o profissional, ele foi mais acertivo. Naquela temporada, ele marcou dois gols. O último aconteceu na vitória sobre o Atlético por 2 a 1, no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A data da partida foi 29 de julho de 2023. Ou seja, de lá para cá foi quase completou dois anos sem comemorar um gol.

Convocado para a Seleção Brasileira, Wesley chamou atenção por sua capacidade de velocidade e construção para o ataque. No entanto, pela função em campo, não é um jogador que costuma balançar as redes pelo Flamengo. Na última quarta-feira (12), o jovem iniciou a vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro sobre o Fluminense , pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca e quebrou um jejum de mais de 1 ano sem comemorar um gol.

Em 2025, Wesley já acumula oito jogos, com uma assistência e um gol. Será um lateral-artilheiro? Com a boa fase, ele foi convocado para Seleção Brasileira. Ele ficará à disposição do técnico Dorival Júnior para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Não mudou nada o tratamento com ele. Eu não vou para a Seleção, quem vai é ele, vai ser com o treinador. O trabalho defensivo é específico da posição, não só com ele, mas com todos. Por ele ser rápido, às vezes confia muito na velocidade. Mas ele pode melhorar o posicionamento quer melhorar. Para mim esse é o diferencial dele”, disse Filipe Luís.

Wesley busca mais um título

Com a vantagem e Wesley “voando”, o Flamengo é campeão carioca em caso de empate ou nova vitória. A decisão será no domingo, no Maracanã, às 16h. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa do título para os pênaltis, ou por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal.