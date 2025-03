Vasco tem vários jogadores com contrato até o fim do ano; veja

Um dos problemas que o Vasco tem de lidar é no que diz respeito ao contrato dos jogadores. Afinal, 14 deles estão com o vínculo já em seus meses finais com o Gigante da Colina – com Payet e Coutinho na lista.

Os dois, aliás, são os que estão mais próximo de seu fim. O francês, por exemplo, tem contrato até o dia 5 de maio, com o Cruz-Maltino ainda em dúvida quanto uma renovação. Isso porque o jogador de 37 anos recebe o maior vencimento do clube, mas sequer é titular. Coutinho, por sua vez, está emprestado pelo Aston Villa até 30 de junho. Dessa forma, o Vasco precisaria renegociar com o time inglês para uma possível permanência.