Vasco fará jogo-treino no sábado (15); saiba o adversário

Com bastante tempo até seu próximo compromisso oficial, o Vasco realizará um jogo-treino no sábado (15), no CT Moacyr Barbosa. A atividade será contra o Maricá, equipe que terminou em décimo na Taça Guababara, pela manhã. A informação é do “ge”, nesta quinta-feira (13).

O próprio diretor de futebol, Marcelo Sant’Ana, confirmou que a equipe fará ao menos dois jogos-treino antes da estreia no Brasileirão, contra o Santos, marcada para o dia 30, em São Januário. Neste interim, o clube realiza uma espécie de “intertemporada”, com o foco sendo no condicionamento físico dos jogadores do técnico Fábio Carille.