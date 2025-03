Vasco aprimora preparação física em intertemporada antes do Brasilierão

De olho na estreia no Brasileirão, contra o Santos, no dia 30, em São Januário, o Vasco realiza uma intertemporada no CT Moacyr Barbosa. Além do do trabalho técnico e tático, o clube foca na preparação física, num trabalho multidisciplinar com a nutrição, fisiologia e fisioterapia.

O Cruz-Maltino também terá a Copa do Brasil, que está na terceira fase, e a Sul-Americana. Nesse sentido, pode disputar neste ano até 61 jogos no ano. Em entrevista ao site oficial do clube, o preparador físico do clube, César Mendes, falou da importância desse período.