Uefa admite rever regra após Atlético de Madrid contestar pênalti anulado

O Atlético de Madrid entrou com um pedido de explicação a Uefa pelo pênalti anulado de Julián Álvarez, na Champions League. De acordo com o clube, as imagens disponíveis não conseguem apontar claramente os dois toques do atacante. Em resposta, a Federação reafirmou que houve um descumprimento do regulamento, entretanto garantiu que poderá revisar regra em casos de toque não intencional.

Além disso, o clube colchonero citou que segundo a regra XIV da Champions League, é necessária uma movimentação clara da bola para anular o pênalti. Por outro lado, a Uefa reforçou que houve um toque “mínimo” no momento da batida, o que passível de anulação, como aconteceu.