TJD se manifesta após acusação do Internacional de favorecimento ao Grêmio

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) emitiu nota nesta quinta-feira (13) com o objetivo de se posicionar contra protesto do Internacional. Assim, o presidente da instituição jurídica, Ayrton Ruschel, assinou o comunicado e manifestou sua defesa ao órgão com a argumentação de respeito à Constituição Brasileira. O mandatário também expôs a consideração à opinião contrária do Colorado.

Veja nota completa do TJD

Fazemos referência aos comentários, notas e publicações, atinentes a recentes decisões do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul.