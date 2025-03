São Paulo encontra dificuldades para renovar contrato com joia da base

Matheus Alves tem contrato com o Tricolor até o início do ano que vem, mas tem conversas paralisadas por um novo acordo

O São Paulo vem encontrando dificuldades para renovar o contrato com o meia Matheus Alves. Visto como uma promessa das categorias de base do Tricolor e campeão da Copinha no começo do ano, o jogador tem vínculo com o clube até o início do ano, mas ainda não chegou a um acordo para estender o acordo.

As conversas para Alves renovar seu contrato com o São Paulo caminham desde o fim do ano passado, antes do título da Copinha. A primeira proposta, entretanto, acabou sendo considerada baixa. Assim, as duas partes voltaram a conversar após a conquista do campeonato de juniores, mas a pedida novamente foi aumentada.

A negociação chegou a avançar com a participação do presidente Júlio Casares nas conversas com o empresário Giuliano Bertolucci. Contudo, novamente as conversas foram paralisadas. Existe uma expectativa que as tratativas voltem nos próximos dias. O principal empecilho para o acordo novo sair se dá pelo status do atleta dentro do clube.

Depois da Copinha, o garoto, assim como alguns companheiros, acabou promovido ao elenco profissional. Assim, a renovação ganhou um peso e valores a mais. Contudo, Alves perdeu espaço com o técnico Luis Zubeldía e retornou ao Sub-20 assim como seus colegas.

A tendência é que ele siga treinando com os profissionais, mas desça para o Sub-20 para seguir atuando e ganhando ritmo de jogo. Após a Copinha, clubes da Europa e da Arábia Saudita procuraram o estafe do jogador para saber suas condições. Contudo, o jogador manifestou interesse em permanecer no São Paulo.