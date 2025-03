Santos vai atrás de novo lateral-direito, mas vê poucas opções no mercado

O Santos, eliminado do Campeonato Paulista, começou a monitorar seu elenco para saber quais setores precisam ser reforçados. Apesar de ver o sistema ofensivo crescer, principalmente após a chegada de Neymar, o Peixe entende que precisa melhorar sua defesa. Principalmente a sua lateral-direita.

Esse filtro deixa o clube da Vila Belmiro sem alternativas, já que gostaria de um nome de peso que chegasse e dominasse o setor. Os analistas de mercado observam vários nomes, mas ainda não se animaram com nenhuma opção. Aliás, Pedro Caixinha vem trabalhando junto com os profissionais atrás do reforço.

Assim, a tendência é que o Santos espere a próxima janela de transferência, que se abre em julho, para ir atrás de um novo nome. O Alvinegro Praiano entende que muitas opções vão aparecer no segundo semestre, quando a temporada europeia se encerra.

As opções do Santos na lateral-direita

Neste momento, o clube conta com o jovem JP Chermont, de 19 anos, como titular. Contudo, o Santos gostaria de uma sombra para o atleta. O reserva imediato é Leo Godoy, que está emprestado pelo Athletico Paranaense. Mas o argentino fez um Campeonato Paulista ruim e o Peixe acha difícil que ele dê a volta por cima.