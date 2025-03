Santos confirma amistoso contra o Coritiba no próximo domingo

Duelo acontece na capital paranaense e fará parte da preparação do Peixe para a elite do futebol brasileiro. Neymar não deve entrar em campo

O Santos voltará ao palco onde conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (13), o Peixe confirmou que realizará um amistoso contra o Coritiba, que será realizado no próximo domingo (18), no Couto Pereira, em Curitiba.

Após uma reunião realizada nesta quinta, as autoridades decidiram que a torcida do Santos terá uma carga de quatro mil ingressos, não de dez, como se esperava. As informações são da jornalista Nadja Mauad, do Globo Esporte Paraná.

Principal estrela do elenco santista, Neymar deve viajar com a delegação, mas não deve entrar em campo. Além do desconforto na coxa que tirou o jogador da semifinal do Campeonato Paulista, o craque terá que se apresentar na Seleção Brasileira na segunda-feira (19), dia seguinte do jogo.

Eliminado do Campeonato Paulista, o Peixe tem mais de duas semanas para se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro e o amistoso faz parte do planejamento. No Couto, Pedro Caixinha deve dar mais rodagem aos reforços que chegaram no Santos durante a temporada, como Rollheiser, Gabriel Veron e Álvaro Barreal. Além disso, o treinador espera corrigir os erros apresentados pela equipe durante o Paulistão antes da estreia contra o Vasco.

O Coritiba não vive um grande momento. O Alviverde já está de fora da Copa do Brasil e do Campeonato Paranaense. Antes da estreia na Série B,, o Verdão também fará um amistoso contra o Botafogo, além do duelo contra o Santos.