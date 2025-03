Roger estuda estratégia para confirmar título do Gauchão do Internacional

Técnico do Colorado pode optar por uma postura ofensiva, com forte marcação no início do jogo, ou até mesmo administrar o duelo / Crédito: Jogada 10

Roger Machado estuda duas estratégias de jogo para confirmar o título do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo (16). O Colorado encontra-se em um cenário favorável após vencer a partida de ida por 2 a 0, na Arena, no último sábado (8). Assim, o treinador aproveitou os treinamentos da última quarta e desta quinta (13) para experimentar duas táticas distintas. O comandante tem a possibilidade de escolher o plano de jogo que já se tornou marca do seu trabalho no Inter. No caso, uma postura ofensiva com marcação alta e pressão na saída da bola adversária no início do duelo. Ou até mesmo a estratégia que adotou na reta final do primeiro Gre-Nal da decisão.

Na ocasião, Roger preferiu recuar o volante Fernando para a zaga. Assim, o treinador formou uma linha de defesa com cinco jogadores. O intuito foi gerenciar a vantagem de dois gols e, portanto, evitar uma tentativa de reação do arquirrival. O técnico esclareceu essa modificação na oportunidade.

“No segundo tempo, em determinado momento, abri uma linha de cinco, colocando o Fernando dentro da defesa para que a gente conseguisse controlar as amplitudes e a inversão em bola longa (do Grêmio), e a gente estancou uma vantagem territorial que o Grêmio estava tendo”, explicou o comandante. Indefinição no ataque do Internacional A expectativa é de que Roger mantenha a base do time que iniciou o jogo de ida da final do Gauchão. Os atacantes Borré e Wesley tiveram surpreendentes recuperações. Isso porque voltaram a ter condições antes do prazo estabelecido em um primeiro momento. Assim, a única dúvida do técnico Roger Machado é se mantém Valencia na equipe ou se o colombiano retorna aos 11 iniciais