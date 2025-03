Quinteros garante evolução do Grêmio após susto na Copa do Brasil: ‘Dará frutos’

Treinador também assegurou comprometimento do Imortal para reverter desvantagem no Gre-Nal que vai decidir o título do Gauchão

O Grêmio passou por alguns sustos, mas conseguiu avançar para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Athletic nos pênaltis após 3 a 3 no tempo normal. Contudo, a equipe teve nova performance abaixo das expectativas e foi alvo de críticas. Neste cenário, o time assegurou classificação na temporada pela terceira vez em disputa de pênaltis, uma delas na semifinal do Campeonato Gaúcho em duelo com o Juventude. A situação foi a mesma nas duas fases do torneio mata-mata, nos confrontos com o São Raimundo – RR, na primeira etapa da competição, e com o adversário mineiro, na última quarta-feira (12).

No embate com o adversário mineiro na competição mata-mata, o Tricolor gaúcho ficou em desvantagem numérica depois da expulsão de Luan Cândido. Mesmo assim, conseguiu ficar à frente do placar em duas ocasiões, porém sofreu o empate depois de gol contra do lateral-direito João Lucas.