Parceria com Gabigol? Memphis? Neymar insinua carreira musical

Jogador do Santos fez uma publicação durante sua folga que gerou curiosidade em seus seguidores nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Neymar causou a curiosidade dos internautas na quarta-feira (12) após uma publicação em sua rede social. O craque do Santos compartilhou com seus seguidores o que estava fazendo nas suas últimas horas de folga, em que ele também aproveitou para curtir o aniversário de 29 anos da sua irmã, Rafaella Santos. O post, nos stories do Instagram, era uma foto onde parece que ele está criando uma canção. A imagem conta com uma folha, caneta, fone de ouvido e violão. Além disso, Neymar deixou os seguidores ainda mais curiosos com a legenda.

"Vem coisa boa por aí! #Novacanção", escreveu no post.

Vale ressaltar que a música sempre esteve presente na carreira do jogador, ou seja, desde a sua primeira passagem no Santos. Aliás, na época, Neymar deixou muitos cantores famosos ao comemorar seus gols com diversas danças. Além disso, ele chegou a participar de clipes com famosos e até subiu ao palco para cantar com o amigo Thiaguinho. Outros jogadores na música Alguns jogadores que atuam no Brasil também tem uma carreira musical, como é o caso do atacante do Cruzeiro, Gabigol e o jogador do Corinthians, Memphis Depay. Aliás, Neymar é próximo de ambos – Rafaella, sua irmã, namora o jogador da Raposa. Por outro lado, o camisa 10 do Santos apareceu recentemente em eventos com Depay.

Neymar no Santos Neymar voltou ao futebol brasileiro para defender o Santos há pouco mais de um mês. Ele foi anunciado pelo clube paulista no dia 31 de janeiro. Neste período, aliás, o atacante atuou em sete partidas, ficando 548 minutos em campo. Além disso, marcou três gols – entre eles o primeiro olímpico da carreira, os outros dois de pênalti e falta – e contribuiu com três assistências. Assim, a sequência de jogos e as atuações já colocaram Neymar de volta a Seleção Brasileira. Ele foi convocado por Dorival Júnior para os confrontos contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo ainda este mês. Por conta de uma grave lesão no joelho, sofrida justamente em uma partida pela seleção, o jogador ficou mais de um ano fora. No entanto, o retorno oficial de Neymar não esta certo, uma vez que na mesma semana da convocação, o camisa 10 do Santos ficou de fora de um confronto da equipe contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista por conta de um desconforto muscular. De acordo com “Estadão”, o técnico Dorival Júnior convocou o atleta sem saber do incômodo sentido pelo jogador – que já vinha de dias. O departamento médico da Seleção Brasileira só tomou conhecimento da situação do camisa 10 horas antes do clássico.