Palmeiras treina com uma alteração para a final do Paulista

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira (13) o segundo treino em preparação para a grande final do Campeonato Paulista. Para a decisão contra o Corinthians, no próximo domingo (16), no Allianz Parque, o Verdão deve ter uma novidade no time titular.

O lateral-esquerdo Piquerez retornou de lesão e voltou a ser relacionado na semifinal, contra o São Paulo. A tendência é que o uruguaio comece o jogo na vaga de Vanderlan, que atuou na função nas últimas partidas do Palmeiras.